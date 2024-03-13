В Петербурге суд отказал в расторжении брака двум женщинам

Две женщины обратились в суд Санкт-Петербурга с желанием расторгнуть брак. Мировой судья им в этом отказал, обьяснив, что регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольного брачного союза между мужчиной и женщиной.
Женщины заключили брак в 2017 году в Копенгагене, как написала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в телеграм-канале.
Екатерина и Елизавета в феврале 2023 года прекратили отношения, совместных детей и спора по разделу имущества у них нет. Однако одна из сторон против развода, поэтому вторая подала в суд.
Паре посоветовали расторгнуть брак в Копенгагене.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.