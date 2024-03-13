В Петербурге суд отказал в расторжении брака двум женщинам

Судья в Питере отказался разводить двух женщин, вступивших в брак заграницей

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Две женщины обратились в суд Санкт-Петербурга с желанием расторгнуть брак. Мировой судья им в этом отказал, обьяснив, что регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольного брачного союза между мужчиной и женщиной.

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Женщины заключили брак в 2017 году в Копенгагене, как написала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в телеграм-канале.

Екатерина и Елизавета в феврале 2023 года прекратили отношения, совместных детей и спора по разделу имущества у них нет. Однако одна из сторон против развода, поэтому вторая подала в суд.

Паре посоветовали расторгнуть брак в Копенгагене.