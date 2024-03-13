Власти Финляндии ввели новые правила для авто с российскими номерами

Машины с российскими номерами начнут задерживать в Финляндии

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Те, кто сейчас находится в Финляндии на авто с российскими номерами, должны вывезти машины до 16 марта. Так как владельцев авто с российскими номерами будут задерживать. Об этом сказано в заявлении руководителя департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшита.

Фото: golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

"Начиная с субботы водители автомобилей с российской регистрацией должны будут доказать контролирующим органам свое право на использование автомобилей в Финляндии", — сообщил глава ведомства.

Так, если у владельца авто не будет при себе нужных документов с 16 марта, его транспортное средство могут забрать и наложить налоговую пошлину, а также вывезти с территории ЕС.

Кого это новое правило не касается? Под исключение попали машины студентов или тех, кто работает в стране по трудовому договору. Кроме того, авто, находящиеся в Финляндии на основании санкционного постановления тоже задерживать не будут.