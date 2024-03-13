Shkulev Media накануне выборов демонстрирует некорректное отношение к властям

3:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Медиаресурсы Shkulev Media увеличили активность по критике руководителей регионов накануне выборов президента. "Позитив" о самом важном событии за шесть лет в стране на ресурсах медиахолдинга также отсутствует.

Фото: flickr.com by r. nial bradshaw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты считают, что в канун президентских выборов медиахолдинг демонстрирует федеральной власти свои возможности по "раскачке" либерального электората внутри страны для получения дополнительных преференций от Кремля.

Shkulev Media, в который входят такие крупные региональные порталы, как 74.ру, Е1.ру, НГС.ру, МСК1.ру и другие, известен в среде СМИ как лояльно относящийся к "протестной" журналистике в РФ. СМИ отмечали, что после массового бегства финансируемых врагами России изданий из страны, ресурсы медиахолдинга "подобрали" журналистов, которые остались в стране. Данный контингент, ожидаемо, отличается большой тягой к критике власти, освещению протестных мероприятий, пропаганде эмиграции, а также "вбросам" фейковых новостей для "раскачивания" общества.

Медиахолдинг Shkulev Media при этом является одним из крупнейших в стране. "Сеть городских порталов" представлена практически в каждом крупном регионе России и медиа, входящие в нее, пользуются спросом у читателей.

Владелец медиахолдинга жаловался на якобы давление со стороны федеральных властей и "создание препятствий" бизнесу на уровне губернаторов. В преддверии самого важного для страны события, активность критики руководителей регионов изданиями данного медиахолдинга резко возросла. Причем чем ближе выборы президента, тем больше и агрессивнее становится риторика медиаимперии. Чего только стоит один из последних заголовков челябинского 74.ру — "Закон о поблажках для преступников, подписавших контракт с ВС РФ, принят в первом чтении". Не "осужденных", которые искупают свои грехи, рискуя жизнью, а надменное "преступников". И, конечно, бросается в глаза уничижительное "поблажки" будущим защитникам Родины.

И это не первый подобный случай. Еще четыре года назад другое издание медиахолдинга 161. ру выпустило статью с набором безосновательных домыслов без доказательств о якобы "фальсификациях" на выборах губернатора Ростовской области. Положительные же материалы на ресурсах Shkulev Media уже долгое время выходят преимущественно о судьбе релокантов и их жизни за границей с ноткой негатива в сторону брошенной ими Родины.

Вероятно, таким образом медиахолдинг демонстрирует федеральным властям "свою силу" — имеющийся у его ресурсов потенциал "раскачать" общество на протестной повестке в регионах. Конечная цель — возможно, получение преференций, льгот, доступа к ресурсам и "особому отношению" со стороны властей. Причем ставка делается, по всей видимости, на федеральный центр, который, сможет "утихомирить" мешающих бизнесу медиахолдинга губернаторов, оказав на них давление.