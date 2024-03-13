Трансляция интервью, взятого у Владимира Путина Дмитрием Киселевым состоится в среду в 10 часов

В среду в 10 часов утра состоится трансляция нового интервью Путина

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В среду в 10:00 на телеканале "Россия 1" и веб-сайтах РИА Новости состоится трансляция эксклюзивного видеоинтервью президента России Владимира Путина, взятого генеральным директором медиахолдинга "Россия сегодня" и ведущим программы "Вести недели" Дмитрием Киселевым.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее Киселев сообщил о предстоящем обширном интервью Путина для "России 1" и РИА Новости, в котором президент даст оценку последним угрозам со стороны Запада и прояснит ряд вопросов.

29 февраля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию, в котором изложил основные направления развития страны. По словам Киселева, двухчасовое обращение президента вызвало "множество дополнительных вопросов", а также необходимость в "свежих оценках новых угроз со стороны Запада".

Интервью будет доступно на различных платформах РИА Новости, включая сайт ria. ru, Telegram-канал и аккаунты агентства в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.