Трансляция интервью, взятого у Владимира Путина Дмитрием Киселевым состоится в среду в 10 часов

В среду в 10:00 на телеканале "Россия 1" и веб-сайтах РИА Новости состоится трансляция эксклюзивного видеоинтервью президента России Владимира Путина, взятого генеральным директором медиахолдинга "Россия сегодня" и ведущим программы "Вести недели" Дмитрием Киселевым.
Ранее Киселев сообщил о предстоящем обширном интервью Путина для "России 1" и РИА Новости, в котором президент даст оценку последним угрозам со стороны Запада и прояснит ряд вопросов.
29 февраля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию, в котором изложил основные направления развития страны. По словам Киселева, двухчасовое обращение президента вызвало "множество дополнительных вопросов", а также необходимость в "свежих оценках новых угроз со стороны Запада".
Интервью будет доступно на различных платформах РИА Новости, включая сайт ria. ru, Telegram-канал и аккаунты агентства в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.