В Госдуму планируют внести законопроект, запрещающий делать ставки с кредитных карт

В России ужесточат законодательство, касающиеся азартных игр

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Члены Совета Федерации Андрей Кутепов и Александр Трембицкий разработали законопроект, запрещающий букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки с использованием кредитных карт. Документ планируется представить в Госдуме в ближайшее время.

Фото: Openverse by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Законопроект устанавливает, что организаторам азартных игр запрещается принимать ставки через интернет или средства связи, если они оплачиваются заемными средствами, предоставленными банками.

Авторы законопроекта указывают, что отсутствие ограничений на использование кредитных денег в азартных играх не только негативно сказывается на участниках игр, но и создает риск финансовых проблем для них и их семей, поскольку они обязаны погашать долги по кредитам и займам.

Кроме того, такая ситуация ухудшает положение добросовестных участников финансовой системы страны, увеличивая долю невозвратных долгов и неплатежеспособных клиентов.

Законопроект также предусматривает ограничения на размещение букмекерских контор и тотализаторов рядом с микрофинансовыми организациями. По словам авторов, в последнее время участились случаи, когда эти организации располагаются в непосредственной близости, что позволяет букмекерам и тотализаторам привлекать новых клиентов, а микрофинансовым организациям получать дополнительное финансирование для своих клиентов.