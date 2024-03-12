В Сети дикий шабаш украинцев и "либерашек" после упавшего самолёта Ил-76

Российские либералы торжествуют по поводу рухнувшего самолёта Ил-76

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В Иванове сегодня, 12 марта, разбился самолёт Ил-76. Погибли российские люди.

Фото: flickr.com by Papas Dos is licensed under Attribution 2.0 Generic

Экипаж героически отвёл пылающую машину в сторону от жилья.

А в Сети уже "торжество". И если торжествующе-весёлые вопли украинцев ещё можно как-то понять, то радость, исходящая от российской либеральной прослойки вызывает приступы ярости, отмечает военный обозреватель Альгис Микульскис.

"Это ведь пишут те, кого я совсем недавно видел и снимал на похоронах их кумира. Сборище откровенных предателей, по какому-то чудовищному недосмотру до сих пор наслаждающееся свободой", — цитирует "Царьград" военкора.

Очень надеемся, что Интернет всё помнит, и свобода этих неадекватных россиян — явление временное, подытожил Микульскис.

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