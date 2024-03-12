В Одинцовском суде рассматривается дело о возвращении земельных участков государству, владельцами которых являются российские миллиардеры

Генпрокуратура требует вернуть несколько участков в Барвихе

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В Одинцовском суде рассматривается дело о возвращении земельных участков государству. Сообщает об этом ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Согласно этим материалам, делопроизводство возбудили по требованию Генпрокуратуры. Изъятию в пользу государства подлежат около ста гектаров земли в Барвихе. До 2000-х годов эти земли числились за санаторием "Барвиха”. Далее они были приватизированы и разделены на участки.

Сообщается, что владельцами спорных территорий являются шесть миллиардеров. В случае, если Генпрокуратура выиграет дело, на этих землях может снова появиться парк.