В Одинцовском суде рассматривается дело о возвращении земельных участков государству, владельцами которых являются российские миллиардеры

В Одинцовском суде рассматривается дело о возвращении земельных участков государству. Сообщает об этом ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
Согласно этим материалам, делопроизводство возбудили по требованию Генпрокуратуры. Изъятию в пользу государства подлежат около ста гектаров земли в Барвихе. До 2000-х годов эти земли числились за санаторием "Барвиха”. Далее они были приватизированы и разделены на участки.
Сообщается, что владельцами спорных территорий являются шесть миллиардеров. В случае, если Генпрокуратура выиграет дело, на этих землях может снова появиться парк.
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