Ушел из жизни брат президента РФ Владимира Путина Евгений

Скончался двоюродный брат президента РФ

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Двоюродный брат главы государства Владимира Путина Евгений Путин умер на 92-м году жизни, сообщает портал Ivanovonews.ru.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Родственника президента похоронили 10 марта.

Евгений Путин был ведущим ивановский врачом-урологом. Лечил пациентов он в период 1970-90- х годов.

Евгений Михайлович Путин приходится двоюродным братом главе российского государства. Их отцы — Владимир Спиридонович и Михаил Спиридонович были родными братьями.