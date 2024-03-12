Ушел из жизни брат президента РФ Владимира Путина Евгений

Двоюродный брат главы государства Владимира Путина Евгений Путин умер на 92-м году жизни, сообщает портал Ivanovonews.ru.
Родственника президента похоронили 10 марта.
Евгений Путин был ведущим ивановский врачом-урологом. Лечил пациентов он в период 1970-90- х годов.
Евгений Михайлович Путин приходится двоюродным братом главе российского государства. Их отцы — Владимир Спиридонович и Михаил Спиридонович были родными братьями.
Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.