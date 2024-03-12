В главном управлении гражданской защиты по МО напомнили, куда звонить при возникновении ЧС

Как связаться с экстренными службами при ЧС, напоминает главное управление гражданской защиты по Московской области.
Главное управление гражданской защиты по Московской области напоминает о пяти основных способах оперативного вызова экстренных служб при чрезвычайных происшествиях:
1.Телефонный звонок на номер "112". Звонок доступен даже при отрицательном балансе или отсутствии SIM-карты.
2.SMS-сообщение на номер "112".
3.Кнопка "SOS" в системе "ЭРА-ГЛОНАСС". При ДТП система автоматически передает сообщение о факте и месте происшествия операторам службы "112" Московской области.
4.Чат-бот в Telegram @MO112bot. Бот ответит на заданные вопросы.
5.Мобильное приложение "112МО". Позволяет вызвать экстренные службы одним касанием кнопки, а также отслеживать назначенную бригаду скорой медицинской помощи или службы газа на карте.
При возникновении чрезвычайной ситуации важно не медлить и как можно быстрее связаться со службой спасения "112" любым из перечисленных способов.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.