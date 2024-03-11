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Раскрыты подарки и алкоголь, оказавшиеся на столах и в руках граждан России на 8 марта

Исследование показало, что россияне пили на 8 марта

1:16
Общество

По данным исследования системы "Контур.Маркет", пиво стало самым популярным алкогольным напитком на 8 Марта и последующие выходные.

Исследование показало, что россияне пили на 8 марта
Фото: openverse by jeffk is licensed under CC BY 2.0

Вино, включая игристое, заняло второе место, а водка — третье. В целом потребление алкоголя в стране в начале марта сократилось по сравнению с прошлым годом. Так, продажи пива уменьшились на 5%, вина — на 2%, а водки — на 11%.

Наряду с алкоголем спросом пользовались традиционные подарки: конфеты, шоколад, парфюмерия и косметика. Конфеты и шоколад остаются самыми популярными подарками на 8 Марта, а спрос на них в этом году вырос вдвое. Парфюмерия и косметика также входят в число популярных подарков, однако их продажи снизились на 18% по сравнению с прошлым годом.

В топ-3 подарков также вошли наушники, но их продажи упали на 3%. Кроме того, покупатели все чаще выбирают гаджеты (смартфоны, часы) и спортивные товары (кроссовки, лыжи, сноуборды).

Анализ чеков из кафе и стритфуда показал, что средний чек в общепите вырос на 11% и составил 1,5 тысячи рублей, а количество чеков увеличилось на 13%.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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