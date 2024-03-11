Раскрыты подарки и алкоголь, оказавшиеся на столах и в руках граждан России на 8 марта

По данным исследования системы "Контур.Маркет", пиво стало самым популярным алкогольным напитком на 8 Марта и последующие выходные.
Вино, включая игристое, заняло второе место, а водка — третье. В целом потребление алкоголя в стране в начале марта сократилось по сравнению с прошлым годом. Так, продажи пива уменьшились на 5%, вина — на 2%, а водки — на 11%.
Наряду с алкоголем спросом пользовались традиционные подарки: конфеты, шоколад, парфюмерия и косметика. Конфеты и шоколад остаются самыми популярными подарками на 8 Марта, а спрос на них в этом году вырос вдвое. Парфюмерия и косметика также входят в число популярных подарков, однако их продажи снизились на 18% по сравнению с прошлым годом.
В топ-3 подарков также вошли наушники, но их продажи упали на 3%. Кроме того, покупатели все чаще выбирают гаджеты (смартфоны, часы) и спортивные товары (кроссовки, лыжи, сноуборды).
Анализ чеков из кафе и стритфуда показал, что средний чек в общепите вырос на 11% и составил 1,5 тысячи рублей, а количество чеков увеличилось на 13%.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.