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Президент России Владимир Путин дал указание изучить вопрос о правах на компенсации в случае гибели участника специальной военной операции

Путин дал указание изучить вопрос о правах на компенсации в случае гибели участника специальной военной операции

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Общество

На официальном портале Кремля опубликовано заявление о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству провести анализ вопроса о включении совершеннолетних детей участников специальной военной операции в перечень лиц, имеющих право на однократную финансовую поддержку в случае гибели родителя.

Путин дал указание изучить вопрос о правах на компенсации в случае гибели участника специальной военной операции
Фото: Kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос об отнесении к числу лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в случае гибели (смерти) участника специальной военной операции, его совершеннолетних детей при отсутствии членов семьи погибшего (умершего), имеющих право на получение такой выплаты", — уточняется в поручении.

Процесс должен завершиться уже 1 июля 2024 года, и премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин был назначен ответственным за его исполнение.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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