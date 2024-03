Президент России Владимир Путин дал указание изучить вопрос о правах на компенсации в случае гибели участника специальной военной операции

На официальном портале Кремля опубликовано заявление о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству провести анализ вопроса о включении совершеннолетних детей участников специальной военной операции в перечень лиц, имеющих право на однократную финансовую поддержку в случае гибели родителя.

Фото: Kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International