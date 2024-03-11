Президент России Владимир Путин дал указание изучить вопрос о правах на компенсации в случае гибели участника специальной военной операции

На официальном портале Кремля опубликовано заявление о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству провести анализ вопроса о включении совершеннолетних детей участников специальной военной операции в перечень лиц, имеющих право на однократную финансовую поддержку в случае гибели родителя.
"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос об отнесении к числу лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в случае гибели (смерти) участника специальной военной операции, его совершеннолетних детей при отсутствии членов семьи погибшего (умершего), имеющих право на получение такой выплаты", — уточняется в поручении.
Процесс должен завершиться уже 1 июля 2024 года, и премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин был назначен ответственным за его исполнение.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.