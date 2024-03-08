Женщин с 8 Марта поздравили военнослужащие, находящиеся на передовой.

Выразили свои поздравления всем женщинам России с Международным женским днем солдаты из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, включенной в "Южную" группировку войск, передают журналисты.
"От имени всех парней бригады Северного флота хотим поздравить дорогих женщин со всех уголков нашей необъятной Родины с 8 Марта! Спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни… Где еще в мире найдешь таких женственных, таких нежных и ласковых? Нигде, только у нас в России…" — произнёс военнослужащий, обращаясь к женщинам.
Солдаты Специальной военной операции также отметили смелость и отвагу женщин, оказывавших помощь российским военнослужащим в это нелёгкое время.
Мотострелки также выразили благодарность за заботу и тепло, подчеркнули ценность поддержки и пообещали победить.
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