Волгоградский депутат назвал справедливую и адекватную сумму пенсии в России с учётом роста цен за 10 лет

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Депутат из Волгограда уверен, что 29 тысяч рублей - адекватный размер пенсии в РФ

1:20
Общество

В Волгограде один из депутатов областной думы, Алексей Буров, провёл анализ пенсионной ситуации в России, сопоставив данные за 2013 и 2023 годы. Оказалось, что за этот период пенсии в среднем выросли с 10,6 до 21,8 тысяч рублей. Тем не менее, цены в магазинах за это время выросли на 199%, что означает, что увеличение пенсий не улучшило качество жизни пенсионеров.

Депутат из Волгограда уверен, что 29 тысяч рублей - адекватный размер пенсии в РФ
Фото: flickr.com by Comrade King from Greater Copenhagen Region, Denmark, Scandinavia. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Буров подчеркнул, что такое незначительное увеличение не отвечает растущим потребностям пенсионеров. Он также напомнил о рекомендациях Международной организации труда, которая советует выплачивать пенсии в размере 40-60% от средней зарплаты.

Учитывая, что средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, депутат отметил, что среднюю пенсию необходимо увеличить как минимум до 29 тыс. рублей. Жители Волгограда при этом, по данным опроса популярного портала о поиске работы, считают адекватной пенсию в 45 тыс. рублей.

Депутат отметил необходимость поиска новых источников финансирования для пенсионной системы и запуска реформы пенсионного обеспечения, сообщает издание novostivolgograda.ru.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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