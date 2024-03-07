Как Московская область решает проблему с дефицитом специалистов: шаги властей

Московская область столкнулась с проблемой дефицита специалистов на рынке труда, несмотря на низкий уровень безработицы. Главной причиной является нехватка квалифицированных кадров в различных сферах.
Власти региона принимают меры для решения этой проблемы, включая программы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".
Несмотря на снижение безработицы по официальным данным, скрытая безработица остается высокой из-за недостатка специалистов в ряде профессий.
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