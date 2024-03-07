Как Московская область решает проблему с дефицитом специалистов: шаги властей

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Московская область борется с дефицитом специалистов на рынке труда

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Общество

Московская область столкнулась с проблемой дефицита специалистов на рынке труда, несмотря на низкий уровень безработицы. Главной причиной является нехватка квалифицированных кадров в различных сферах.

Московская область борется с дефицитом специалистов на рынке труда
Фото: Пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Власти региона принимают меры для решения этой проблемы, включая программы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Об этом сообщает  "Вести Подмосковья".

Несмотря на снижение безработицы по официальным данным, скрытая безработица остается высокой из-за недостатка специалистов в ряде профессий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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