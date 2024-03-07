Американский боец Монсон: стыдно быть гражданином США

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон отказался от американского гражданства в поддержку России

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В интервью телеканалу Москва 24 боец смешанных единоборств Джефф Монсон объяснил, что принял решение отказаться от американского гражданства из-за продолжающихся нападок США на Россию, страну, которую он любит и где живет со своей семьей.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State

Как сообщает Москва 24, он выразил свой стыд быть гражданином США и отметил, что чувствовал себя русским задолго до получения гражданства. Получив гражданство России, Монсон почувствовал облегчение, поскольку теперь может считать себя русским и жить в России без ограничений.