Материнский капитал не помогает рождаемости, а лишь поддерживает банки

Материнский капитал поддерживает банковский сектор, но не рождаемость, заявил зампред Госдумы

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В беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что программа материнского капитала в действительности поддерживает не рождаемость, а банковский сектор и строительный комплекс.

Фото: pxhere.com

Он также отметил, что такое поощрение многодетности фактически способствует поддержке мигрантов. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, для повышения рождаемости необходимо предпринимать иные меры, такие как система дополнительной поддержки матерей в декрете и многодетных семей.

Парламентарий предложил финансировать увеличение суммы материнского капитала за счет прогрессивной шкалы налогообложения. Представители трех думских фракций разработали законопроект о повышении суммы материнского капитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребенка.