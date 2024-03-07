Материнский капитал не помогает рождаемости, а лишь поддерживает банки

В беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что программа материнского капитала в действительности поддерживает не рождаемость, а банковский сектор и строительный комплекс.
Он также отметил, что такое поощрение многодетности фактически способствует поддержке мигрантов. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, для повышения рождаемости необходимо предпринимать иные меры, такие как система дополнительной поддержки матерей в декрете и многодетных семей.
Парламентарий предложил финансировать увеличение суммы материнского капитала за счет прогрессивной шкалы налогообложения. Представители трех думских фракций разработали законопроект о повышении суммы материнского капитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребенка.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.