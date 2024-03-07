1 миллион рублей ждет своего обладателя: нижегородец выиграл, но не забрал выигрыш

Победитель новогодней лотереи в Нижнем Новгороде не забрал выигрыш в миллион рублей

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-служба "Национальной Лотереи" сообщила, что житель Нижнего Новгорода выиграл 1 миллион рублей в новогодней лотерее, однако до сих пор не забрал свой выигрыш.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Победитель приобрел билет в отделении АО "Почта России", и возможно, ему не известно о своем успехе. Об этом сообщает newsnn.ru.

Организация также отметила, что это не единичный случай, и что до сих пор не связались с 63 победителями. Всех участников призывают проверить свои билеты, в том числе, через официальный сайт лотереи.



