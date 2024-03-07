Женщины признались, какие подарки на 8 марта их по-настоящему обрадуют

Женщины рассказали, каких подарков ждут от мужчин на 8 марта

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Социологи выяснили, какие подарки мечтают получить женщины в Международный женский день.

Фото: openverse by Droid Gingerbread is licensed under CC BY 2.0

Специалисты компании Mr. Doors опросили женщин и узнали, какие подарки хотят получить женщины на 8 марта.

Ранее астролог Екатерина Малеева рассказала, какие подарки расстроят представительниц разных знаков зодиака.

Опрос показал, что более 30 процентов женщин желают, чтобы им подарили практичные и нужные подарки для хозяйства и дома. 63% представительниц прекрасного пола были бы рады романтическим подаркам.

"Благодаря "гениальным" мужским идеям я дважды была награждена чайными сервизами, один раз — тостером. Мужчины, всегда лучше спрашивайте, чтобы не увидеть кривую улыбку", — цитирует слова одной из опрашиваемой "Вечерняя Москва".

Эксперты отмечают, что набирает популярность тренд на подарки в виде предметов мебели и других вещей, предназначенных для наполнения интерьера.