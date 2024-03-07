Женщины признались, какие подарки на 8 марта их по-настоящему обрадуют

Социологи выяснили, какие подарки мечтают получить женщины в Международный женский день.
Специалисты компании Mr. Doors опросили женщин и узнали, какие подарки хотят получить женщины на 8 марта.
Ранее астролог Екатерина Малеева рассказала, какие подарки расстроят представительниц разных знаков зодиака.
Опрос показал, что более 30 процентов женщин желают, чтобы им подарили практичные и нужные подарки для хозяйства и дома. 63% представительниц прекрасного пола были бы рады романтическим подаркам.
"Благодаря "гениальным" мужским идеям я дважды была награждена чайными сервизами, один раз — тостером. Мужчины, всегда лучше спрашивайте, чтобы не увидеть кривую улыбку", — цитирует слова одной из опрашиваемой "Вечерняя Москва".
Эксперты отмечают, что набирает популярность тренд на подарки в виде предметов мебели и других вещей, предназначенных для наполнения интерьера.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.