Путин: Всемирный фестиваль молодежи - это не рекламное мероприятие

Владимир Путин рассказал, в чем суть Всемирного фестиваля молодежи

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин в своем выступлении на Всемирном фестивале молодежи объяснил, в чем его суть.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Международный фестиваль молодежи не является просто рекламным событием, а настоящей площадкой для объединения людей, разделяющих схожие принципы, заявил глава России Владимир Путин.

"Эта встреча и подобный форум, они организуются нами не для какой-то, как у нас говорят, "показухи". Это не какое-то рекламное мероприятие, оно сутевое, сущностное, суть его в том, чтобы собрать людей, которые думают примерно как мы, примерно, потому что одинаково думать каждый человек не может, но которые придерживаются примерно таких же принципов, ценностей, как мы, и которые хотят совместно работать для достижения позитивного результата", — сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Путин так же сказал, что ему хотелось бы услышать советы и мнение людей по поводу того, каким образом стоит делать встречи подобного типа. Кроме этого, президента интересует мнение о результатах работы фестиваля и что нужно предпринять в качестве следующих шагов в данном направлении.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта. Местом проведения выбрана федеральная территория Сириус. Организатором является Росмолодежь.