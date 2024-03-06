58-летний житель Великобритании Марк Гарланд собирался лететь в Таиланд на отдых, но во время регистрации в аэропорту у него возникли сложности. Сотрудники авиакомпании с полной уверенностью заявляли, что он уже зарегистрирован. Только через 40 минут выяснилось, в чём дело: тем же рейсом летел другой мужчина с таким же именем и фамилией.
Марк был удивлён, узнав, что в том же самолёте полетит его полный тёзка, но это было только начало сюрпризов. Мужчины оказались двойниками с одинаковой комплекцией. Причёски у них тоже были одинаковые. Разница была только в возрасте: Марк был моложе своего тёзки на четыре года. Но даже это было ещё не всё: оказалось, что у них соседние места в самолёте.
Во время полёта Гарланды оживлённо беседовали и узнавали о новых поразительных совпадениях. Они оба очень любят Таиланд и были в этой стране не менее десяти раз, в Великобритании они живут недалеко друг от друга, у них есть общий знакомый, а ещё у каждого из них четверо детей.
Когда самолёт приземлился, Гарланды уже успели стать друзьями. Они решили встретиться в Таиланде и продолжить общение после возвращения в Великобританию.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.