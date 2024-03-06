Реновация в Москве: названо число расселенных домов

Реновация в цифрах: власти Москвы сообщили число расселенных домов

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Москвы рассказали, какое количество домов уже расселено по программе реновации и напомнили этапы программы.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

С начала реализации программы реновации в Москве было расселено 600 домов. Об этом сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, около 130 тысяч горожан уже поменяли адрес, еще 26 тысяч находятся в процессе переезда в новые дома.

Больше всего расселенных домов по программе реновации (91) находится в Восточном административном округе. На втором месте Юго-Восточный АО (80 домов), на третьем — Западный АО (73 дома).

Всего в программу реновации включено 5175 домов. В них находится более 350 тысяч квартир суммарной площадью 16,4 млн квадратных метров. Программа реализуется в три этапа: первый этап — 2020-2024 годы, второй этап — 2025-2028 годы, третий этап — 2029-2032 годы.

По данным Московского Стройкомплекса, в марте 2024 года начнется переселение 6,6 тысяч участников программы в семи округах Москвы.