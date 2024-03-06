Крымские аграрии оказались на пять лет в тюрьме за нелегальный урожай

Два жителя Красногвардейского района в Крыму были осуждены за выращивание и сбыт каннабиса. Они засеяли огород, вырастили и высушили урожай, который затем продавали.
При задержании у них изъяли 300 грамм запрещенного вещества, а затем и весь опт весом 12 килограмм, стоимостью до 50 миллионов рублей. Об этом сообщает argumenti.ru.
Судья, рассмотрев дело, пришел к выводу, что только строгий режим исправит обвиняемых, и постановил назначить им тюремный срок почти на пять лет.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.