Крымские аграрии оказались на пять лет в тюрьме за нелегальный урожай

Крымчане получили тюремный срок за выращивание и продажу каннабиса

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Два жителя Красногвардейского района в Крыму были осуждены за выращивание и сбыт каннабиса. Они засеяли огород, вырастили и высушили урожай, который затем продавали.

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При задержании у них изъяли 300 грамм запрещенного вещества, а затем и весь опт весом 12 килограмм, стоимостью до 50 миллионов рублей. Об этом сообщает argumenti.ru.

Судья, рассмотрев дело, пришел к выводу, что только строгий режим исправит обвиняемых, и постановил назначить им тюремный срок почти на пять лет.