В Ленинградской области новорождённого детёныша нерпы подбросили в коробке к дверям кафе

В Ленинградской области спасли новорождённого детёныша нерпы

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ленинградской области около двери кафе была обнаружена коробка, в которой находился кто-то живой. Когда маленького зверя достали из коробки, это оказался детёныш ладожской нерпы. Это первый случай спасения ластоногого в этом году.

Фото: flickr.com by Commander John Bortniak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Нерпочка в картонной коробке была обнаружена в картонной коробке сотрудниками прибрежного кафе. Вероятно, кто-то из рыбаков принёс её со льда и положил на порог заведения", — сообщил "Водоканал Санкт-Петербурга" в телеграм-канале.

Зверёк весит меньше нормы. В основном вес новорождённых нерп составляет 4,5 килограмма, а найденный детёныш весит всего 3 килограмма. У него ещё не выросли зубы.

В "Водоканале Санкт-Петербурга", который занимается спасением и выхаживанием водных млекопитающих, отметили, что выхаживать таких маленьких животных всегда сложно, и пожелали здоровья своему ластоногому подопечному.