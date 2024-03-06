В Ленинградской области новорождённого детёныша нерпы подбросили в коробке к дверям кафе

В Ленинградской области около двери кафе была обнаружена коробка, в которой находился кто-то живой. Когда маленького зверя достали из коробки, это оказался детёныш ладожской нерпы. Это первый случай спасения ластоногого в этом году.
"Нерпочка в картонной коробке была обнаружена в картонной коробке сотрудниками прибрежного кафе. Вероятно, кто-то из рыбаков принёс её со льда и положил на порог заведения", — сообщил "Водоканал Санкт-Петербурга" в телеграм-канале.
Зверёк весит меньше нормы. В основном вес новорождённых нерп составляет 4,5 килограмма, а найденный детёныш весит всего 3 килограмма. У него ещё не выросли зубы.
В "Водоканале Санкт-Петербурга", который занимается спасением и выхаживанием водных млекопитающих, отметили, что выхаживать таких маленьких животных всегда сложно, и пожелали здоровья своему ластоногому подопечному.
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