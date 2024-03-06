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"Доля импортного рынка сохраняется". Флорист Татьяна Романова опровергла рост цен на тюльпаны в 2024 году.

В России опровергли рост цен на тюльпаны

1:09
Общество

Флорист студии флористики и декора "Цветочный сад" Татьяна Романова опровергла данные о том, что в России в сравнении с прошлым годом выросли цены на тюльпаны. В беседе с Pravda.Ru специалист отметила, что средняя цена за одну штуку составляет 150 рублей.

В России опровергли рост цен на тюльпаны
Фото: unsplash.com by Alice Achterhof is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В то же время Романова добавила, что прогнозируется рост цен на цветы, но связано это с предстоящим Международным женским днём.

"Доля импортного рынка сохраняется, она такая же весомая и большая, но российские производители, конечно, тоже активизировались и постепенно наращивают свои обороты, и это замечательно, потому что качество этой продукции прекрасное, отменное. И многие клиенты любят именно наш российский весенний цветок, потому что бутоны тех же тюльпанов крупнее, по цветовым гаммам и по сортам, может быть, в некотором количестве они уступают, но это не критично", — добавила флорист.

По её словам, отечественные тюльпаны очень красивые, надежные, стоят хорошо,

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 8 марта тюльпаны будут стоить в Москве по 200 рублей за штуку, а розы по 350.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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