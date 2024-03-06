Совет Федерации принял закон, который запрещает размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов

Утвержденный Советом Федерации закон запрещает иностранным агентам публиковать рекламу российских физических и юридических лиц на своих онлайн-платформах.
Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон "О рекламе", запрещается размещение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента, а также реклама информационных ресурсов иностранных агентов. А нарушение установленных требований повлечет за собой ответственность как для рекламодателя, так и для тех, кто занимается распространением рекламы.
Внесены изменения, которые запрещают размещение рекламы информационных ресурсов иностранных агентов в средствах массовой информации и в онлайн-публикациях СМИ.
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