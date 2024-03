Совет Федерации принял закон, который запрещает размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов

Утвержденный Советом Федерации закон запрещает иностранным агентам публиковать рекламу российских физических и юридических лиц на своих онлайн-платформах.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr Savva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International