Депутаты Госдумы разработали законопроект, предлагающий увеличить маткапитал на второго ребенка до миллиона рублей

Группа депутатов Государственной Думы от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" разработала законопроект, который предусматривает увеличение размера материнского капитала.
ТАСС сообщает, что согласно новому законопроекту, в случае утверждения его в Госдуме, на второго ребенка семьи будет выплачиваться миллион рублей. Данный законопроект будет внесен в Госдуму на следующей неделе и уже вызывает активное обсуждение.
Это предложение по увеличению материнского капитала пришло вслед за инициативой Президента России Владимира Путина о продлении программы материнского капитала как минимум до 2030 года.
В настоящее время программа материнского капитала пользуется популярностью среди российских семей и оказывает значительную помощь в обеспечении дополнительной материальной поддержки при рождении и воспитании детей.
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