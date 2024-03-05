Депутаты Госдумы разработали законопроект, предлагающий увеличить маткапитал на второго ребенка до миллиона рублей

В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате маткапитала в 1 млн рублей за второго ребенка

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Группа депутатов Государственной Думы от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" разработала законопроект, который предусматривает увеличение размера материнского капитала.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

ТАСС сообщает, что согласно новому законопроекту, в случае утверждения его в Госдуме, на второго ребенка семьи будет выплачиваться миллион рублей. Данный законопроект будет внесен в Госдуму на следующей неделе и уже вызывает активное обсуждение.

Это предложение по увеличению материнского капитала пришло вслед за инициативой Президента России Владимира Путина о продлении программы материнского капитала как минимум до 2030 года.

В настоящее время программа материнского капитала пользуется популярностью среди российских семей и оказывает значительную помощь в обеспечении дополнительной материальной поддержки при рождении и воспитании детей.