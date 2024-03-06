Эксперты объяснили, когда выгодно установить газгольдер: расчёт на 10 лет для частного дома, беря во внимание особенности региона

Эксперты рекомендовали россиянам учитывать особенности региона при решении об установке газгольдера

4:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Отопление частного дома трубопроводным газом считается наиболее выгодным вариантом. В случае невозможности подключения к централизованному газоснабжению, альтернативой может стать использование автономного газгольдера. Эксперты объяснили, в каких случаях это может оказаться наиболее выгодным.

Газ является не только самым дешёвым, но и экологически чистым видом топлива. Для жителей частных домов, загородных коттеджей и дач, подключение к газопроводу обеспечивает экономию в период отопления.

Однако часто магистральные газопроводы проходят далеко от домов, что делает их подключение экономически нецелесообразным. Кроме того, даже при наличии близости газопровода, подключение может потребовать значительных затрат. Таким образом, каждый владелец дома вынужден решать, как обеспечить отопление своего жилья наиболее выгодным образом.

"Здесь нет однозначного ответа", — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Шубин. "Учитывая разнообразие климатических условий и стоимость энергоресурсов в различных регионах страны, каждый проект требует индивидуального подхода, учитывая наличие ресурсов и другие факторы".

Однако можно выделить некоторые общие закономерности, учитывая стоимость установки и эксплуатации оборудования. Например, при отоплении дома площадью до 200 кв. метров в течение 10 лет использование твёрдого топлива оказывается наиболее выгодным после газа. Установка угольных или дровяных котлов, современных дымоходов и прочего оборудования может обойтись в 200-250 тыс. рублей, с ежесезонными расходами в 65-75 тыс. рублей.

В случае с магистральным газом первоначальные затраты на подключение могут достигать 400-500 тыс. рублей, однако низкая стоимость потребляемого газа (до 30 тыс. рублей за сезон) делает этот вариант наиболее экономичным в долгосрочной перспективе.

Газгольдеры являются промежуточным вариантом между дровами и магистральным газом. С их использованием владельцу придётся затратить около 900-950 тыс. рублей за 10 лет эксплуатации. Хотя это выгоднее, чем отапливать дровами и углем, но не всегда.

"Цены на природный газ для частных потребителей жёстко регулируются государством", — напоминает гендиректор института национальной энергетики Сергей Правосудов. "В то время как цены на топливо для газгольдеров определяются на бирже, что может привести к серьёзным колебаниям стоимости".

Использование электричества существенно дороже. Даже при использовании ночных тарифов гипотетический дом площадью 200 кв. метров за 10 лет потребует около 1,3 млн рублей на счета от энергоснабжающей компании и на первоначальные затраты на оборудование.

"Самым дорогим источником энергии является дизельное топливо", — добавляет Правосудов.

В рассмотренном примере 10-летние расходы могут составить 1,7-1,8 млн рублей.

Таким образом, использование газгольдера является наиболее выгодным вариантом для отопления частного дома на протяжении 10 лет, сравнительно с электрическим отоплением и жидкотопливными котлами, немного дороже трубопроводного газа и близко к уровню отопления дровами и углем. Однако необходимо учитывать региональные особенности.

"Обычно использование газового отопления является более выгодным", — соглашается Шубин. "Однако, в регионах, где требуются значительные инвестиции в развитие газовой инфраструктуры, использование угля может быть предпочтительнее. Например, в Кузбассе. А в Краснодарском крае активно используются тепловые насосы".

Стоимость энергоресурсов оказывает существенное влияние на общую экономику. Многие потребители не решаются переходить с одного вида топлива на другой из-за опасений по поводу возможного роста цен. Однако практика показывает, что цены на газ остаются наиболее стабильными. Например, за последний год цена на газ для потребителей выросла чуть более чем на 10%, в то время как цены на другие виды топлива выросли на 15-21%.

Таким образом, при равных условиях трубопроводный газ и использование газгольдеров оказываются оптимальными для отопления частного дома, однако необходимо учитывать региональные особенности, сообщает aif.ru.