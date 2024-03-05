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Ни в коем случае не надевайте эту одежду на собеседование, если не хотите его провалить

HR-специалист Лоикова рассказала про самые неудачные варианты одежды для собеседования

1:09
Общество

На собеседование лучше не выбирать спортивный костюм, короткое платье или юбку, советует независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

HR-специалист Лоикова рассказала про самые неудачные варианты одежды для собеседования
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Первое впечатление, создаваемое одеждой, остается надолго. Поэтому стоит избегать футболок, спортивных костюмов, коротких платьев или юбок на собеседовании", — подчеркивает она.

Бывали случаи, когда кандидаты из мира IT приходили на собеседование в шлепанцах или летних шортах. Они могли быть талантливыми специалистами, и интервью прошло успешно, но внешний вид все же вызывал сомнения у руководства. Одежда, не соответствующая ситуации, может повлиять на восприятие трудовой дисциплины.

Зулия Лоикова, опытный HR-специалист, советует выбирать одежду, соответствующую ситуации. Внешний вид кандидата должен отражать содержание его резюме, сообщает Москва 24.

"На интервью следует выбирать аккуратный и стильный наряд: блузку, брюки и так далее. Аккуратность всегда оценивается работодателем, поэтому можно предположить, что человек будет таким же и в работе", — заключает Лоикова.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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