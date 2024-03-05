Ни в коем случае не надевайте эту одежду на собеседование, если не хотите его провалить

На собеседование лучше не выбирать спортивный костюм, короткое платье или юбку, советует независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
"Первое впечатление, создаваемое одеждой, остается надолго. Поэтому стоит избегать футболок, спортивных костюмов, коротких платьев или юбок на собеседовании", — подчеркивает она.
Бывали случаи, когда кандидаты из мира IT приходили на собеседование в шлепанцах или летних шортах. Они могли быть талантливыми специалистами, и интервью прошло успешно, но внешний вид все же вызывал сомнения у руководства. Одежда, не соответствующая ситуации, может повлиять на восприятие трудовой дисциплины.
Зулия Лоикова, опытный HR-специалист, советует выбирать одежду, соответствующую ситуации. Внешний вид кандидата должен отражать содержание его резюме, сообщает Москва 24.
"На интервью следует выбирать аккуратный и стильный наряд: блузку, брюки и так далее. Аккуратность всегда оценивается работодателем, поэтому можно предположить, что человек будет таким же и в работе", — заключает Лоикова.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.