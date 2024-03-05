В Кемеровской области мужчина привёл в дом коня, чтобы порадовать жену, но в результате поссорился с ней

В Кемеровской области мужчина пытался въехать в квартиру на коне

В Кемеровской области мужчина, вместе с женой снимающий квартиру в многоэтажном доме, ночью привёл домой коня. Телеграм-канал Mash Siberia опубликовал впечатляющие кадры произошедшего.

Фото: flickr.com by Louis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Соседка супружеской пары в ту ночь проснулась от шума, посмотрела в глазок и сначала не поверила своим глазам: первым, что она увидела, был лошадиный хвост. Мужчина пытался вскарабкаться на неосёдланного коня, чтобы въехать на нём в квартиру, но у него никак не получалось справиться. После нескольких попыток он только растерянно перетаптывался около животного.

Жена не оценила изобретательной романтичности мужа и не пустила его в квартиру. После этого соседям почти два часа пришлось слушать, как они скандалили.

В результате коня увели. Сотрудники управляющей компании ищут хозяйку квартиры, чтобы рассказать о выходке весёлого жильца.