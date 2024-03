В Кемеровской области мужчина привёл в дом коня, чтобы порадовать жену, но в результате поссорился с ней

В Кемеровской области мужчина, вместе с женой снимающий квартиру в многоэтажном доме, ночью привёл домой коня. Телеграм-канал Mash Siberia опубликовал впечатляющие кадры произошедшего.

Фото: flickr.com by Louis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic