В красноярском ночном клубе танцовщица выступила в образе встающей из гроба католической монахини

Красноярский ночной клуб Hood может быть закрыт из-за шокирующего выступления танцовщицы.
Во время вечеринки в клубе выступала нарядившаяся в костюм католической монахини танцовщица. Она вылезала из красного гроба и держала в руках наполненные красной жидкостью шприцы. Об этом стало известно на следующий день, когда посетители клуба выложили в соцсетях фотографии с ночного мероприятия.
Фотографии не оставили равнодушными многих россиян. Депутат из Красноярского края Елена Пензина связалась с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной и попросила разобраться в произошедшем. Мизулина пообещала, что в клубе будет проведена проверка.
Вскоре фотографии танца были удалены из Сети. О судьбе клуба пока ничего не известно, но вполне возможно, что его руководство попадёт под статью об оскорблении чувств верующих.
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