Самый продаваемый смартфон 2023 года подешевел в России с 85 до 64 тысяч рублей

Hi-Tech Mail.ru: В России стоимость iPhone 14 упала до 64 тысяч рублей

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Стоимость iPhone 14 в России снизилась до 64 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail. ru.

Фото: flickr.com by Tinh tế Photo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Издание отмечает, что гаджет подешевел на 25% с момента старта продаж, когда он оценивали в 85 тыс. руб.

Телефон Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году. По данным Counterpoint Research, в середине февраля этого года доля модели на рынке составила 3,9%.

Производитель оснастил iPhone 14 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Apple A15 Bionic, 6 гигабайтами "оперативки" и двойной 12-мегапиксельной камерой. Влагозащищенный гаджет имеет аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов, а также функции NFC и Face ID.

Ранее стало известно, что "Карта туриста" для иностранцев начнет действовать в России до конца 2024 года.