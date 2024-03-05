Самый продаваемый смартфон 2023 года подешевел в России с 85 до 64 тысяч рублей

Стоимость iPhone 14 в России снизилась до 64 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail. ru.
Издание отмечает, что гаджет подешевел на 25% с момента старта продаж, когда он оценивали в 85 тыс. руб.
Телефон Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году. По данным Counterpoint Research, в середине февраля этого года доля модели на рынке составила 3,9%.
Производитель оснастил iPhone 14 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Apple A15 Bionic, 6 гигабайтами "оперативки" и двойной 12-мегапиксельной камерой. Влагозащищенный гаджет имеет аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов, а также функции NFC и Face ID.
Ранее стало известно, что "Карта туриста" для иностранцев начнет действовать в России до конца 2024 года.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.