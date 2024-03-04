Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные установили, что одинаково заряженные частицы могут притягиваться
Растения-любители солнца
Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые показали наследницу
Дима Билан рассказал о своём детстве в окружении цыган и об умении стоять на гвоздях
Зачем бьюти-средства с SPF нужны в прохладную погоду
Лучшие способы экономить деньги
Суд приговорил двоих братьев из клана Арашуковых к длительным срокам
Туктамышева объяснила, что в приостановке её карьеры виновата невозможность выступать на международных стартах
Авторы GTA VI в поисках тестировщика русской локализации
Учительница математики обогатилась благодаря билетам лото

Крымчанке дважды удалось выиграть в лотерее

0:38
Общество

В удивительной истории счастья, крымчанка дважды выиграла в лотерею — в 2019 году она получила 500 тысяч рублей, а спустя 5 лет, ей повезло еще больше, когда выиграла 5 миллионов.

Крымчанке дважды удалось выиграть в лотерее
Фото: commons.wikimedia.org by elizaIO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бывший учитель математики использовала необычные методы выбора чисел для билетов, сверяя их с расположением звезд и гороскопами. Об этом сообщает argumenti.ru.

Выигранные деньги она инвестировала, положив под проценты. Ранее она работала учителем математики, а сейчас, находясь на пенсии, уделяет свободное время вышивке картин крестиком и бисером.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как отпугнуть кошек от грядок
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Последние материалы
Сейсмолог Шебалин рассказал о вероятности землетрясения на Кубани после Алматы
Виды страховок и приоритеты страхования
Диетолог Соломатина рассказала, сколько можно съедать блинов в день
Почему собака гоняется за своим хвостом
Украинские олигархи и политики формируют команду вокруг Валерия Залужного как возможного преемника Зеленского
Астролог рассказала, что женщины-скорпионы самые ревнивые
Певица Анита Цой сделала фото с турецким актёром Бураком Озчивитом
Избавьтесь от вредных привычек в питании: советы специалиста
Кинолог рассказал, какие виды клещей опасны для собак
Сорт томатов "Шунтукский великан"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников