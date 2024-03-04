Учительница математики обогатилась благодаря билетам лото

Крымчанке дважды удалось выиграть в лотерее

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

В удивительной истории счастья, крымчанка дважды выиграла в лотерею — в 2019 году она получила 500 тысяч рублей, а спустя 5 лет, ей повезло еще больше, когда выиграла 5 миллионов.

Фото: commons.wikimedia.org by elizaIO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бывший учитель математики использовала необычные методы выбора чисел для билетов, сверяя их с расположением звезд и гороскопами. Об этом сообщает argumenti.ru.

Выигранные деньги она инвестировала, положив под проценты. Ранее она работала учителем математики, а сейчас, находясь на пенсии, уделяет свободное время вышивке картин крестиком и бисером.