В преддверии 8 марта отечественные производители цветов назвали самый популярный цветок, который дарят на этот праздник

Российские производители цветов сообщили о готовности к повышенному спросу на 8 марта

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

8 марта — день, когда мужчины хотят порадовать красивыми букетами жён, девушек, дочерей, сестёр, бабушек и других представительниц прекрасного пола, которых они ценят. Даже накануне праздника цветы покупаются в огромном количестве, потому что на работах мужчины поздравляют своих коллег. Всё это требует внимания со стороны производителей цветов.

Фото: flickr.com by David Wright is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Президент ассоциации флористов Валентина Сафронова рассказала, что российские компании каждый год готовы к такому ажиотажу и заготавливают достаточное количество цветов, чтобы ни один покупатель не столкнулся с тем, что товар закончился, и ни одна женщина не осталась без красивого подарка.

Сафронова добавила, что тюльпаны — самые популярные цветы, которые дарят на 8 марта.

"Что касается тюльпанов, у нас с этим проблем нет — имеется большое количество цветочных совхозов и частных предпринимателей", — сообщила она в беседе с ТАСС.