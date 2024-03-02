За первые сутки приема заявок 14 тыс. человек зарегистрировались на участие в программе "Время героев"

За один день регистрацию на сайте "Время героев" прошли более 14 тысяч человек

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Оргкомитет анонсированной в послании Владимира Путина программы "Время героев" сообщил, что за сутки количество поданных заявок превысило 14 тысяч.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Сайт программы продолжает работать без сбоев, а участники своевременно получают ответы на все вопросы. Одной из самых популярных тем обсуждений стало право участников СВО, уволенных в запас, участвовать в программе.

"Все участники специальной военной операции: как в настоящий момент находящиеся в зоне СВО, так и ранее участвовавшие в ее проведении, в том числе уже уволенные с военной службы, имеют право на участие в программе "Время героев", — пояснили организаторы.

В пятницу начал работу веб-сайт новой образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции - "Время героев". Уже можно оставить заявку на участие. Данная программа, инициированная президентом Владимиром Путиным, находится под патронажем Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы на базе мастерской управления "Сенеж". Она предоставляет ветеранам и военнослужащим возможность получить высшее образование и освоить гражданские специальности в приоритетном порядке.