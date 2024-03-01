Презентация проекта "Формула успеха" от Фонда АиФ, в котором приняли участие звезды и эксперты

1 марта в пресс-центре "Аргументы и факты" состоялась презентация проекта "Формула успеха", реализуемого Фондом АиФ при поддержке Фонда президентских грантов и издательского дома "Аргументы и факты".
В мероприятии приняли участие выдающиеся личности, такие как Антон Долгов, Анна Шатилова, Светлана Горбачева, Михаил Чкаников, Руслан Новиков и другие. Генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков поздравил участников проекта и выразил уверенность в его успешной реализации. Об этом сообщает сайт aif.ru.
Он также подчеркнул важность личного бренда в современном мире, отметив, что этот аспект будет освещен в рамках курса лекций для руководителей некоммерческих организаций.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.