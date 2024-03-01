Приговор по новому делу Арашуковых в Москве будет вынесен 4 марта

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Преображенский районный суд Москвы огласит приговор по новому "делу Арашуковых" 4 марта. В этом деле обвиняются 14 человек, включая бывших руководителей подразделений "Межрегионгаза" на Юге России, а также бывший министр культуры Карачаево-Черкесии Уали Евгамукова. Об этом сообщает издание "Акценты".

Фото: flickr.com by Chris Potter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подсудимые, среди которых родственники экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняются в участии в организованном преступном сообществе и растрате. Сумма ущерба от преступлений оценивается более чем в 30 миллиардов рублей.