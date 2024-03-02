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После публикации в СМИ юношу-инвалида в Ижевске обеспечили необходимым лекарством

1:49
Общество

Министерство здравоохранения республики успешно обеспечило молодого инвалида, проживающего на улице Фронтовой в Ижевске, необходимым лекарством, что вызвало волну благодарности со стороны его семьи. Ранее им приходилось тратить более 10 тысяч рублей в месяц на этот препарат, сообщает udm-info.ru.

После публикации в СМИ юношу-инвалида в Ижевске обеспечили необходимым лекарством
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Вчера нам позвонила заведующая и сообщила, что препарат "Ламиктал" доступен в аптеке для получения по рецепту. Мы очень рады. Теперь жить будет легче. Раньше мы каждый месяц вынуждены были отдавать 10 тысяч рублей за это лекарство из пенсии сына. И это только один из необходимых препаратов", — поделилась Лилия.

Женщина отметила, что ее сын, ставший больним в возрасте 18 лет, до сих пор не получал этот препарат бесплатно.

"Раньше мы получали его только в детской поликлинике. Я надеялась, что ситуация изменится. Во взрослой поликлинике нам отказали, сказали, что не будут выдавать бесплатно такой дорогой и импортный препарат. Я помню их слова", — вспоминает мать юноши.

Сейчас юноше обеспечили препаратом на три месяца. Лилия надеется, что это станет постоянной практикой, так как ее сын имеет на это право.

Напомним, что мать инвалида первой группы недавно получила серьезную травму из-за неровной дороги. Она вызволялась из снежных завалов медиками на трех машинах скорой помощи. После этого ее сын оказался лишен необходимого ухода, а расходы на лекарства превышали семейный бюджет.

Женщина утверждала, что препарат "Ламиктал" должны выдавать бесплатно, но семье пришлось покупать его своими средствами. После публикации этой информации Следственный комитет обещал расследовать ситуацию, а минздрав республики быстро отреагировал на проблему.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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