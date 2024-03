После публикации в СМИ юношу-инвалида в Ижевске обеспечили необходимым лекарством

Your browser does not support the audio element.

Министерство здравоохранения республики успешно обеспечило молодого инвалида, проживающего на улице Фронтовой в Ижевске, необходимым лекарством, что вызвало волну благодарности со стороны его семьи. Ранее им приходилось тратить более 10 тысяч рублей в месяц на этот препарат, сообщает udm-info.ru.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.