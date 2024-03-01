Боец СВО, снятый с рейса из-за запаха табака и вынужденный покупать билет на другой рейс за 60 тысяч рублей, подаст в суд на авиакомпанию

Снятый с рейса из-за запаха табака боец СВО решил подать в суд на авиакомпанию "Победа"

Боец СВО, который должен был лететь домой на лечение после ранения в зоне СВО и был снят с рейса из-за запаха табака, решил подать в суд на авиакомпанию "Победа".

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Мужчина был в тяжёлом состоянии. Кроме того, что ему не дали улететь домой, ему пришлось покупать билет на другой рейс, который обошёлся ему в 60 тысяч рублей. Он ждал четыре часа, прежде чем всё-таки смог сесть в самолёт. Авиакомпания "Победа" не принесла ему извинений и не компенсировала его вынужденные затраты. Теперь пострадавший собирается подать в суд на авиакомпанию.

Жена военнослужащего рассказала, что сигареты были у мужа в ручной клади, поэтому он при всём желании не смог бы курить в салоне. Также она добавила, что другие пассажиры чувствовали от него сигаретный запах, но только потому, что он курил перед посадкой.

Мужчине уже сделали две операции. После полного восстановления он планирует снова ехать на СВО.