Боец СВО, снятый с рейса из-за запаха табака и вынужденный покупать билет на другой рейс за 60 тысяч рублей, подаст в суд на авиакомпанию

Боец СВО, который должен был лететь домой на лечение после ранения в зоне СВО и был снят с рейса из-за запаха табака, решил подать в суд на авиакомпанию "Победа".

Фото: unsplash.com by E T T T O is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication