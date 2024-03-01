Толпы людей пришли на Борисовское кладбище проститься с умершим оппозиционером Алексеем Навальным*

Алексея Навального* похоронили в Москве на Борисовском кладбище

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Сегодня, 1 марта, прошло прощание с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным*. Отпевание состоялось в храме "Утоли моя печали" в Марьино, а похороны — на Борисовском кладбище.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

За несколько часов до похорон около храма выстроилась огромная километровая очередь москвичей, желающих проститься с Навальным*. Все люди не смогли попасть в храм, но они стояли около него и скандировали лозунги, посвящённые Навальному*. Среди пришедших на похороны были мать и отец политика — Людмила Ивановна Навальная и Анатолий Иванович Навальный. Некоторые люди подходили к супругам и выражали им свои соболезнования.

Отпевание провёл дежурный священник храма. После того как гроб вынесли на улицу и погрузили в катафалк, многие москвичи бросали на в сторону машины цветы.

Когда гроб внесли на кладбище, к нему пустили родителей, ближайших родственников и друзей Навального*. После того как они простились со своим близким человеком, его похоронили.

* — внесён в список террористов и экстремистов на территории РФ.