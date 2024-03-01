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Выяснилось, что у многодетной матери, которая жила в подъезде с детьми и животными, имеются квартиры и дом ,которые она сдавала в аренду

У многодетной матери, которая жила с детьми в подъезде, есть квартиры и дом

1:09
Общество

В Telegram-канале Ольги Ярославской, которая занимает должность уполномоченной по правам ребенка в Москве, появились данные о нашумевшей многодетной матери из подъезда. Москвичка жила с детьми и домашними питомцами в одном из подъездов многоквартирного дома, при это имею достаточно денег. В ее распоряжении было несколько квартир и дом загородов в районе "Новая Москва", а также она получала социальные выплаты. Тем не менее продолжала жить с детьми в неблагоприятных условиях.

У многодетной матери, которая жила с детьми в подъезде, есть квартиры и дом
Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как сообщалось ранее, женщина жила в одной из своих квартир, пока не решила сдавать его в аренду, а сама снять себе и детям квартиру поменьше. Хозяйка квартиры по каким-то причинам решила разорвать договор аренды. Поэтому многодетная мать переехала в подъезд ЖК, в котором у нее есть квартира, и заставила все своими вещами.

Ольга Ярославская считает детей жертвами положения, мать которых с лихвой пользуется доверием государства и возможностями города.

Сейчас семья живет в социальном центре. Там, по распоряжению департамента труда и социальной защиты населения, им быстро выделили три комнаты, кухню и санузел.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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