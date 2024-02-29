"Надо, наверное". Боксер Валуев рассказал, будет ли сдавать норматив ГТО после заявления Путина

Российский боксер и политический деятель Николай Валуев рассказал SHOT, планирует ли сдавать ГТО после предложения Владимира Путина ввести за это налоговый вычет.
Спортсмен признался, что не сдавал норматив "Готов к труду и обороне", и отметил, что журналисты не в первый раз его об этом спрашивают.
"Надо, наверное, формально какие-то дисциплины сдать. Бегать я уже не смогу в силу травм, а в силовом экстриме сумею", — сказал Валуев, добавив, что точно сможет получить значок ГТО.
Сегодня Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию анонсировал поощрительные меры для россиян, которые сдадут норматив ГТО. Все, кому это удастся, смогут получить налоговый вычет, заявил президент РФ.
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