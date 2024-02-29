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"Надо, наверное". Боксер Валуев рассказал, будет ли сдавать норматив ГТО после заявления Путина

Валуев рассказал, будет ли сдавать ГТО после предложения Путина поощрять тех, кому это удастся

0:45
Общество

Российский боксер и политический деятель Николай Валуев рассказал SHOT, планирует ли сдавать ГТО после предложения Владимира Путина ввести за это налоговый вычет.

Валуев рассказал, будет ли сдавать ГТО после предложения Путина поощрять тех, кому это удастся
Фото: СОЦСЕТИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА by Николай Валуев is licensed under public domain

Спортсмен признался, что не сдавал норматив "Готов к труду и обороне", и отметил, что журналисты не в первый раз его об этом спрашивают.

"Надо, наверное, формально какие-то дисциплины сдать. Бегать я уже не смогу в силу травм, а в силовом экстриме сумею", — сказал Валуев, добавив, что точно сможет получить значок ГТО.

Сегодня Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию анонсировал поощрительные меры для россиян, которые сдадут норматив ГТО. Все, кому это удастся, смогут получить налоговый вычет, заявил президент РФ.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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