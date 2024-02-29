ВШЭ: чем выше доход семьи, тем чаще пополнение в семье планируется на летние месяцы

Демограф Алексей Ракша: у людей с высшим образованием дети чаще рождаются летом

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным исследования Высшей школы экономики, в последние 22 года в России большинство детей рождается в летние месяцы — особенно в июле и августе.

Фото: Freepik

Учёные отмечают, что чем выше доход семьи, тем вероятнее, что ребёнок родится летом. Это объясняется рядом преимуществ, таких как экономия на зимней одежде и возможность кормить грудью младенца более качественным молоком благодаря свежим сезонным фруктам и овощам. А также стремлением мам создать условия для более длительных прогулок на свежем воздухе и усвоения витамина Д при естественном солнечном свете.

Демограф Алексей Ракша подтвердил эти выводы, добавив, что к этому времени года склонны планировать рождение детей образованные семьи. Тем не менее, количество детских рождений снизилось в 2023 году до исторического минимума за последние 24 года. В стране родились всего 1,264 млн младенцев.