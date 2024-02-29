Юрист разъяснил, нужно ли Путину выдвигать свою предвыборную программу

Кандидат в президенты России, Владимир Путин, в качестве самовыдвиженца не обязан публиковать свою предвыборную программу, сообщает электоральный юрист Сергей Румянцев.
По российскому законодательству, обязанность по публикации предвыборной программы лежит на политических партиях, выдвинувших кандидата. Однако выступление Путина перед Федеральным Собранием 29 февраля ожидается как его предвыборная программа. Об этом сообщает URA.RU.
Президентские выборы намечены на 15-17 марта 2024 года, и соперниками Путина будут Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Вячеслав Даванков, а также сам Владимир Путин.
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