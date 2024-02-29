Юрист разъяснил, нужно ли Путину выдвигать свою предвыборную программу

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Владимир Путин не обязан публиковать предвыборную программу

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Общество

Кандидат в президенты России, Владимир Путин, в качестве самовыдвиженца не обязан публиковать свою предвыборную программу, сообщает электоральный юрист Сергей Румянцев.

Владимир Путин не обязан публиковать предвыборную программу
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По российскому законодательству, обязанность по публикации предвыборной программы лежит на политических партиях, выдвинувших кандидата. Однако выступление Путина перед Федеральным Собранием 29 февраля ожидается как его предвыборная программа. Об этом сообщает URA.RU.

Президентские выборы намечены на 15-17 марта 2024 года, и соперниками Путина будут Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Вячеслав Даванков, а также сам Владимир Путин.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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