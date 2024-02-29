Психолог Елена Пояркова считает, что у родившихся 29 февраля нет оснований переживать

Психолог Елена Пояркова советует родившимся 29 февраля отмечать день рождения каждый год

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Елена Пояркова считает, что людям, которые родились 29 февраля не стоит переживать. Они могут праздновать день рождения в два ближайших дня, вместо того, чтобы ждать очередного 29 февраля в течение четырех лет.

Фото: flickr. com by Carlos Adampol Galindo from DF, México is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Кто-то родился 1 января, а кто-то 8 марта, у всех свои особенности. Люди, которые любят отмечать праздники, они отмечают 1 марта или 28 февраля. Это не повод не отметить, конечно, это не значит, что праздник раз в четыре года", — сказала она.

Специалист заверила, что серьезно переживать по такому поводу может только человек, имеющий повышенную тревожность.

Сами счастливые обладатели необычной даты рождения советуют отмечать этот день с наиболее возможным размахом: кто-то даже выезжает на отдых за границу. А в невисокосные годы можно праздновать ровно в полночь 1 марта.

Многим нравится эта дата, которая выделяет их среди остальных. Кроме того, существует поверье, что люди, родившиеся 29 февраля, а по статистике, в мире их сейчас около 5 миллионов, действительно отмечены особыми талантами.