Психолог Елена Пояркова считает, что у родившихся 29 февраля нет оснований переживать

Психолог Елена Пояркова считает, что людям, которые родились 29 февраля не стоит переживать. Они могут праздновать день рождения в два ближайших дня, вместо того, чтобы ждать очередного 29 февраля в течение четырех лет.

Фото: flickr. com by Carlos Adampol Galindo from DF, México is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license