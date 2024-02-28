Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Чёрный день для ССО Украины": ВСУ начали писать о разгроме элиты спецназа
Врач Мясников заявил, что причинами насморка могут быть лекарства, алкоголь и химикаты
Автолюбителям рассказали, где оставить машину, чтобы ее точно не угнали
Атмосфера Марса значительно расширилась, когда перестал дуть солнечный ветер
Дмитрий Харатьян заступился за Виталину Цымбалюк-Романовскую
Композитор Final Fantasy заявил, что больше не может писать игровые саундтреки
Топ-5 самых надежных внедорожников: какие модели выдерживают более 500 тысяч километров без капитального ремонта
Food Quality and Preference: Итальянские ученые выявили влияние обстановки на наше вкусовое восприятие
Оториноларинголог Борисовский рассказал, как эффективно бороться с храпом
В США должны были казнить 73-летнего преступника, просидевшего в тюрьме 50 лет и сознавшегося в 40 преступлениях, но не смогли попасть ему в вену

В США не смогли казнить загадочного преступника, просидевшего в тюрьме 50 лет

1:34
Общество

73-летний Томас Юджин Крич должен был быть казнён 28 февраля в тюрьме в штате Айдахо. Он провёл в заключении 50 лет и даже подружился со многими тюремщиками. Высшую меру наказания должны были привести в исполнение уже много лет назад, но за Крича заступались почти все надзиратели. К тому же большая часть из 40 преступлений, которые он себе приписывал, так и осталась недоказанной. Следователи смогли доказать только пять преступлений.

В США не смогли казнить загадочного преступника, просидевшего в тюрьме 50 лет
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В течение всех лет заключения Крич отличался смирным поведением и добродушным характером. Он стал символом тюрьмы. Многие тюремщики помнят его ещё со времён своей молодости и с теплом отзываются о нём, а между тем Крич сознавался в таких страшных преступлениях, от которых даже у людей с сильными нервами леденеет кровь. Впрочем, не всё ясно в его истории.

Крич часто менял свои показания, говорил то одно, то другое, как будто специально пытался запутать следователей, например, в том месте, где, по его словам, должно находиться около сотни человеческих скелетов, был найден только один скелет коровы. Полицейские предполагают, что большую часть своих преступлений Крич выдумал под воздействием наркотиков.

Казнь Крича была назначена на 28 февраля, ему должны были ввести смертельную инъекцию, но не смогли попасть в вену. После этого он вернулся в свою камеру. Как сложится дальнейшая его судьба, пока неизвестно, но ясно одно: тюремщики были рады вновь увидеть Крича живым.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать

Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.

Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
В Москве прошёл II Большой круг российского казачества Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо
Сводка с фронта: заняты первые дома в Орловке, от Авдеевки идёт наступление ВС РФ
Медведев пригрозил словами Сталина за затягивание производства и поставок необходимого войскам оружия
Медведев пригрозил словами Сталина за затягивание производства и поставок необходимого войскам оружия
Последние материалы
Дмитрий Харатьян заступился за Виталину Цымбалюк-Романовскую
Композитор Final Fantasy заявил, что больше не может писать игровые саундтреки
Топ-5 самых надежных внедорожников: какие модели выдерживают более 500 тысяч километров без капитального ремонта
Food Quality and Preference: Итальянские ученые выявили влияние обстановки на наше вкусовое восприятие
Оториноларинголог Борисовский рассказал, как эффективно бороться с храпом
Жена актёра Рузиля Минекаева опубликовала фото с бракосочетания
Глава "Жилфонда" Чернокульский объяснил резкий рост цен на аренду жилья подорожанием ипотеки
Скотт Риттер: ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять РФ
В США не смогли казнить загадочного преступника, просидевшего в тюрьме 50 лет
Bild опубликовал теоретический сценарий "нападения" России на НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников