В США должны были казнить 73-летнего преступника, просидевшего в тюрьме 50 лет и сознавшегося в 40 преступлениях, но не смогли попасть ему в вену

В США не смогли казнить загадочного преступника, просидевшего в тюрьме 50 лет

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73-летний Томас Юджин Крич должен был быть казнён 28 февраля в тюрьме в штате Айдахо. Он провёл в заключении 50 лет и даже подружился со многими тюремщиками. Высшую меру наказания должны были привести в исполнение уже много лет назад, но за Крича заступались почти все надзиратели. К тому же большая часть из 40 преступлений, которые он себе приписывал, так и осталась недоказанной. Следователи смогли доказать только пять преступлений.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В течение всех лет заключения Крич отличался смирным поведением и добродушным характером. Он стал символом тюрьмы. Многие тюремщики помнят его ещё со времён своей молодости и с теплом отзываются о нём, а между тем Крич сознавался в таких страшных преступлениях, от которых даже у людей с сильными нервами леденеет кровь. Впрочем, не всё ясно в его истории.

Крич часто менял свои показания, говорил то одно, то другое, как будто специально пытался запутать следователей, например, в том месте, где, по его словам, должно находиться около сотни человеческих скелетов, был найден только один скелет коровы. Полицейские предполагают, что большую часть своих преступлений Крич выдумал под воздействием наркотиков.

Казнь Крича была назначена на 28 февраля, ему должны были ввести смертельную инъекцию, но не смогли попасть в вену. После этого он вернулся в свою камеру. Как сложится дальнейшая его судьба, пока неизвестно, но ясно одно: тюремщики были рады вновь увидеть Крича живым.