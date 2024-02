В Калифорнии море выбросило на берег двухметровый череп редкого вымирающего животного

В 145 километрах от Сан-Франциско исследователи обнаружили таинственную находку: огромный череп, длина которого составляет около двух метров. Предположительно, во время шторма он был выброшен морской волной на берег.

Фото: unsplash.com by Mathew Waters is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication