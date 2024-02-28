В Калифорнии море выбросило на берег двухметровый череп редкого вымирающего животного

В Калифорнии нашли огромный череп, превосходящий по длине рост человека

В 145 километрах от Сан-Франциско исследователи обнаружили таинственную находку: огромный череп, длина которого составляет около двух метров. Предположительно, во время шторма он был выброшен морской волной на берег.

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Находившиеся рядом люди сфотографировали череп и выложили впечатляющие фотографии в соцсетях. По мнению палеонтолога Роберта Боссенекера, этот череп мог принадлежать только двум животным — синему киту или финвалу, но о ком именно идёт речь, остаётся загадкой даже для учёных.

"Они оба гигантские киты. Я имею в виду, у них размер черепа измеряется в метрах, а не в футах или сантиметрах. И они довольно похожи между собой", — цитирует Боссенекера издание Sacramento Bee.

Сегодня синих китов трудно увидеть в природе, они занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Их длина составляет 33 метра. Финвалы также впечатляют своими размерами, хоть они и меньше синих китов.