Шайку бежавших из России предателей из шоу-бизнеса надо наказать

Если не наказать предателей из шоубиза, то пятая колонна разрушит страну

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Россия начинает решать самую сложную проблему "всей русской истории".

Фото: социальные сети

Об этом заявил обозреватель Андрей Перла.

Он задался вопросом, "что делать с теми, для которых Родина не является значимой ценностью".

"Они отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счёт обычных граждан, посещающих их концерты. Но, как известно, предателям нигде не рады. За свои действия им придётся ответить по закону", — цитирует "Царьград" слова главы СКР Александра Бастрыкина о шайке предателей из шоубиза, бежавших за границу.

По словам обозревателя, не поддерживать своё государство должно стать страшнее, чем пойти на фронт. Переубедить этих прозападников уже не удастся. Значит, частично наказать, частично вынудить уехать, частично запугать так, чтобы они хотя бы вели себя прилично, сказал Перла.

Если не выбрать этот путь, пятая колонна разрушит страну, подытожил эксперт.

Большинство россиян выступили за введение государственной цензуры