"Мы делаем это часто". Американский журналист Карлсон допустил, что смерть Навального* выгодна Украине и США

Такер Карлсон предположил, что за смертью Навального* стоит Украина

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману допустил, что за смертью Алексея Навального* могут стоять власти Украины.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Они убили дочь Дугина в Москве, так что это вполне возможно", — ответил Карлсон на вопрос Фридмана о возможной причастности Киева к смерти экстремиста.

Журналист отметил, что для Украины убийство Навального* "пошло бы на пользу ходу войны".

Карлсон также допустил, что к делу могут быть причастны и США, так как это обычная практика Вашингтона.

"Я не думаю, что мы убиваем людей в других странах, чтобы повлиять на результаты выборов. О, подождите, нет. Мы делаем это часто и делаем это уже 80 лет, и за это стыдно. Я могу это сказать как американец, потому что это мои деньги. Да, я действительно оскорблен этим", — сыронизировал журналист.

Карлсон указал на абсурдность голословных заявлений западных политиков о причинах смерти Навального*. Собеседник Фридмана отметил, что для России нецелесообразно было бы убивать оппозиционера во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее американские наемники из "иностранного легиона" Украины поговорили с пранкерами Вованом и Лексусом и рассказали о том, что происходит в ВСУ.

* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента; включён в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.