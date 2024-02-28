Американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману допустил, что за смертью Алексея Навального* могут стоять власти Украины.
"Они убили дочь Дугина в Москве, так что это вполне возможно", — ответил Карлсон на вопрос Фридмана о возможной причастности Киева к смерти экстремиста.
Журналист отметил, что для Украины убийство Навального* "пошло бы на пользу ходу войны".
Карлсон также допустил, что к делу могут быть причастны и США, так как это обычная практика Вашингтона.
"Я не думаю, что мы убиваем людей в других странах, чтобы повлиять на результаты выборов. О, подождите, нет. Мы делаем это часто и делаем это уже 80 лет, и за это стыдно. Я могу это сказать как американец, потому что это мои деньги. Да, я действительно оскорблен этим", — сыронизировал журналист.
Карлсон указал на абсурдность голословных заявлений западных политиков о причинах смерти Навального*. Собеседник Фридмана отметил, что для России нецелесообразно было бы убивать оппозиционера во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее американские наемники из "иностранного легиона" Украины поговорили с пранкерами Вованом и Лексусом и рассказали о том, что происходит в ВСУ.
* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента; включён в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.