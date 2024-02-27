Секретная проверка: что скрывают техника и аппаратура чиновников Тюменской области

В Тюменской области запланирована проверка техники чиновников для защиты гостайны

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Государственные закупки проводятся для выбора исполнителя, который выполнит проверку технических средств, используемых чиновниками в Тюменской области. Это мероприятие призвано обеспечить защиту секретной информации, которая является гостайной. По данным с сайта госзакупок, проверка будет осуществлена по методикам ФСБ России и ФСТЭК России. Об этом сообщает nashgorod.ru.

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Планируется проверить 142 вида технических средств, включая ноутбуки, мониторы, клавиатуры, телефоны, бытовую технику (холодильники, чайники, кофемашины) и другие устройства.

Главное управление специальных мероприятий Тюменской области выступает заказчиком данной проверки.