Жительница Екатеринбурга, 36 раз нарушившая правила дорожного движения, проехала по пешеходной улице ради красивых кадров

В Екатеринбурге автомобилистка проехала по пешеходной улице ради красивого видео

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

22-летняя жительница Екатеринбурга проехала на своём BMW по пешеходной улице Вайнера ради того, чтобы снять красивое видео и порадовать им подписчиков своего блога.

Фото: archive.org by Vadim Indeikin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Улица Вайнера привлекла девушку огромным медиаэкраном. Остановив около него машину, девушка сняла видео. После этого полицейские задержали нарушительницу. По её собственному признанию, она знала, что не избежит штрафа, но решила всё-таки пойти на это ради эффектных кадров.

Девушке пришлось заплатить два штрафа: за езду по пешеходной улице и за отсутствие страховки. Общая сумма штрафов составила 2800 рублей.

Екатеринбурженка водит машину полтора года. За этот срок она уже получила 36 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Пермской области любительница быстрой езды вышла замуж, надеясь благодаря новой фамилии уйти от уплаты 71 штрафа.